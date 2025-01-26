На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море правительство РФ выделило 1,5 млрд руб

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП в Черном море. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Речь идет о крушении танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года и последующем разливе нефтепродуктов. «Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий», — говорится в сообщении.