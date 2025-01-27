Новейший атомоход «Архангельск» прибыл в пункт базирования на Северном флоте
09:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новейший многоцелевой атомный подводный крейсер проекта 885М «Ясень-М» К-564 «Архангельск» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Об этом сообщила пресс-служба флота.
«В пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения „Архангельск“ проекта „Ясень-М“, — сказали в пресс-службе.
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