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Новейший атомоход «Архангельск» прибыл в пункт базирования на Северном флоте

09:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший многоцелевой атомный подводный крейсер проекта 885М «Ясень-М» К-564 «Архангельск» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«В пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения „Архангельск“ проекта „Ясень-М“, — сказали в пресс-службе.

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