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ЕС ввел санкции уже против 79 российских танкеров

17:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 15 пакетов санкций против России из-за конфликта на Украине ввел ограничительные меры в отношении 79 танкеров, перевозящих в основном нефть и метан. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

«К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями, и среди них нет болгарских танкеров. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», — сказал он, отвечая на вопрос болгарских журналистов.

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