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Два человека погибли, двое ранены после атаки дрона ВСУ на дом в белгородском поселке

12:20 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали жилой дом в поселке Разумное Белгородской области, в результате мама и двухлетний ребенок погибли, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. <…> В доме находился еще один ребtнок и его отец, они получили ранения», — написал он.

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