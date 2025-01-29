Два человека погибли, двое ранены после атаки дрона ВСУ на дом в белгородском поселке

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали жилой дом в поселке Разумное Белгородской области, в результате мама и двухлетний ребенок погибли, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. <…> В доме находился еще один ребtнок и его отец, они получили ранения», — написал он.