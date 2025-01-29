0
0
98
НОВОСТИ

Пентагон считает «критически важным» присутствие США на Балтике

19:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США считает, что американским военным силам следует сохранять непрерывное присутствие на Балтике.

«Балтика — это очень важный регион», — заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). «<…> Критически важное значение имеют наше непрерывное присутствие, а также наше совместная подготовка с союзниками в этом регионе», — утверждал американский военачальник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 29.01.2025
Дефицит внешней торговли США перекрыл рекорд 2024 года
0
48
17:47 29.01.2025
Израиль в течение 48 часов закроет все офисы БАПОР — представитель кабмина
0
247
17:12 29.01.2025
Почти 300 наемников из Европы сдались после захвата Гомы в ДРК повстанцами
0
309
17:00 29.01.2025
Объем наличных денег в обращении за год показал минимальный за 9 лет прирост — ЦБ РФ
0
294
16:32 29.01.2025
ЕС признал отставание от США и Китая в технологиях, зависимость от стратегических ресурсов
0
394
16:12 29.01.2025
Вступление Армении в ЕС закроет для нее рынок ЕАЭС, это знают в Ереване — Оверчук
0
427
16:00 29.01.2025
ГД потребует от Конгресса США и ООН расследовать данные о подготовке покушения на Путина
0
431
15:32 29.01.2025
За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 420 военных
0
467
15:12 29.01.2025
Отправка контингента ФРГ на Украину невозможна, заявил пранкерам зампред ХДС/ХСС
0
457
15:00 29.01.2025
Треть жителей Армении видит риски в сближении с Западом — опрос
0
458

Возврат к списку