Пентагон считает «критически важным» присутствие США на Балтике

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США считает, что американским военным силам следует сохранять непрерывное присутствие на Балтике.

«Балтика — это очень важный регион», — заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). «<…> Критически важное значение имеют наше непрерывное присутствие, а также наше совместная подготовка с союзниками в этом регионе», — утверждал американский военачальник.