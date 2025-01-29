Пентагон считает «критически важным» присутствие США на Балтике
19:00 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США считает, что американским военным силам следует сохранять непрерывное присутствие на Балтике.
«Балтика — это очень важный регион», — заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). «<…> Критически важное значение имеют наше непрерывное присутствие, а также наше совместная подготовка с союзниками в этом регионе», — утверждал американский военачальник.
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