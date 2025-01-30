Власти Сирии объявили о роспуске партии «Баас» всех связанных с прежней властью служб безопасности
22:30 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые сирийские власти объявили о роспуске Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), правившей в стране более 60 лет, а также всех партий Прогрессивного национального фронта (ПНФ), председателем которого являлся бывший президент Башар Асад. Об этом говорится в заявлении управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован в его телеграм-канале.
«Мы объявляем о роспуске „Баас“, а также партий ПНФ и всех связанных с ними организаций, структур и комитетов. Запрещается реструктуризация этих партий под любыми иными названиями. Все их активы должны быть возвращены сирийскому государству», — отмечается в заявлении.
«Мы объявляем о роспуске всех связанных с прежним режимом служб безопасности со всеми их отделениями, а также всех ополчений и формирований», — говорится в тексте. Согласно заявлению, в стране будет создан новый орган безопасности. Новые власти также объявили о роспуске армии и планах ее воссоздать «на национальной основе».
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