Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС, об этом говорят цифры — Пашинян
14:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения неплохо себя чувствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что подтверждается цифрами. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Мы неплохо себя чувствуем в ЕАЭС, приведенные вами цифры говорят сами за себя. Однако в то же время мы не можем не заметить стремления части армянского народа формировать варианты будущего Армении», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста, добавив, что страна проводит сбалансированную внешнюю политику.
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