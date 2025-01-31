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НОВОСТИ

Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС, об этом говорят цифры — Пашинян

14:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения неплохо себя чувствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что подтверждается цифрами. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы неплохо себя чувствуем в ЕАЭС, приведенные вами цифры говорят сами за себя. Однако в то же время мы не можем не заметить стремления части армянского народа формировать варианты будущего Армении», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста, добавив, что страна проводит сбалансированную внешнюю политику.

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