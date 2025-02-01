09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон считает, что непопулярность Владимира Зеленского среди украинцев связана с тем, что он продал страну и прислуживает Западу.

«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — сказал Карлсон, беседуя с британским тележурналистом Пирсом Морганом.