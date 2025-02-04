Продолжение поставок оружия США Киеву очевидно, обратное не заявлялось — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сохранение поставок американского оружия Украине очевидно, поскольку обратного никто не декларировал. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, прокомментировал сообщение агентства Reuters о якобы возобновлении таких поставок.

«Очевидно, что поставки продолжаются, — заявил представитель Кремля. — Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются».