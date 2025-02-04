Командование ВСУ переводит в пехоту около 50 тыс. военных всех родов войск
14:12 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 50 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) всех родов войск переводятся в пехоту. Об этом говорится в сообщении «Украинской правды».
По данным источника издания в Генштабе ВСУ, приказ об этом был подписан главкомом Александром Сырским 11 января с целью пополнения боевых бригад и начала процесса ротации. «Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — сказал источник.
НОВОСТИ
- 14:10 04.02.2025
- Нейросеть Сбера GigaChat MAX сдала экзамены на кардиолога
- 14:00 04.02.2025
- Увеличение ЕС военных расходов негативно скажется на каждом европейце — Песков
- 13:32 04.02.2025
- Сделка США и Украины по редкоземельным металлам будет катастрофой для Европы — Вагенкнехт
- 13:20 04.02.2025
- Продолжение поставок оружия США Киеву очевидно, обратное не заявлялось — Песков
- 13:05 04.02.2025
- Более 96% яблок из Грузии в 2024 году было экспортировано в Россию
- 13:00 04.02.2025
- Глава Минобороны Польши не может представить себе польские войска на Украине — ТВ
- 12:32 04.02.2025
- Йенс Столтенберг станет новым министром финансов Норвегии — NRK
- 12:20 04.02.2025
- Трамп уже прекратил поддержку военных действий на Украине, считает Орбан
- 12:05 04.02.2025
- Свыше 10 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за снегопада
- 12:00 04.02.2025
- При атаке на школьный автобус в Запорожской области ВСУ использовали иностранный БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать