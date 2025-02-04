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Командование ВСУ переводит в пехоту около 50 тыс. военных всех родов войск

14:12 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) всех родов войск переводятся в пехоту. Об этом говорится в сообщении «Украинской правды».

По данным источника издания в Генштабе ВСУ, приказ об этом был подписан главкомом Александром Сырским 11 января с целью пополнения боевых бригад и начала процесса ротации. «Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — сказал источник.

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