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Россия ответит зеркально на попытки Польши отобрать дипсобственность РФ — Песков

14:32 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва примет зеркальные меры, если Варшава попробует отобрать объекты дипломатической собственности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается Польши, то, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — сказал Песков, комментируя заявление посла России в Польше Сергея Андреева, сообщившего, что Варшава претендует еще на несколько объектов российской недвижимости.

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