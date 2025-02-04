Россия ответит зеркально на попытки Польши отобрать дипсобственность РФ — Песков
14:32 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва примет зеркальные меры, если Варшава попробует отобрать объекты дипломатической собственности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается Польши, то, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — сказал Песков, комментируя заявление посла России в Польше Сергея Андреева, сообщившего, что Варшава претендует еще на несколько объектов российской недвижимости.
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