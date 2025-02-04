Давление в субботу в Москве может стать рекордным за все время метеонаблюдений — Вильфанд

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордно высокое давление, которое не встречалось еще никогда в истории метеорологических наблюдений, в диапазоне 755-777 мм ртутного столба прогнозируется в Москве в субботу. Показатель будет оставаться высоким и в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Каждый день давление в Москве будет увеличиваться примерно на 5 мм ртутного столба, сегодня оно составляет уже 755 мм, в среду будет 760 ми и так далее. И уже в пятницу давление перевалит через отметку 770 мм, а в субботу прогнозируется максимальное давление, которое никогда еще не наблюдалось не только для 8 февраля, мы же рекорды обычно по дням оцениваем, не только для февраля в целом, но и вообще за весь период наблюдений с 1879 года. Оно будет в диапазоне 755-777 мм, в пятницу, субботу, воскресенье будут просто исключительные показатели, небывало высокое давление, таких показателей раньше не было», — сказал он.

Вильфанд добавил, что даже в понедельник давление будет оставаться высоким и составит около 770-771 мм ртутного столба.

По его словам, такую ситуацию обусловливает «Восточный процесс»: с востока, с азиатской части страны, хорошо выраженный антициклон начинает распространять свое влияние на западную часть России. Вместе с этим гребень высокого давления переваливает через Уральский хребет и постепенно устанавливает свое влияние.

Он пояснил, что при таком давлении осадков в столице практически не будет, погода будет солнечной и маловетренной.