Глава Госдепа США заявил, что значительная часть замороженных ранее программ помощи восстановлена

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация сделала масштабные исключения из режима приостановки Соединенными Штатами зарубежной помощи, значительная часть таких программ уже возобновлена. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы заморозили иностранную помощь, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Процесс исключения [из приостановки оказания помощи] существует, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции в Сан-Хосе.