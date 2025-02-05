09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.

Как передает пресс-пул Белого дома, в ходе церемонии подписания американский лидер выразил надежду на то, что Вашингтону не придется часто пользоваться данным инструментом. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», — сказал о новом документе Трамп.