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Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран

09:05 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.

Как передает пресс-пул Белого дома, в ходе церемонии подписания американский лидер выразил надежду на то, что Вашингтону не придется часто пользоваться данным инструментом. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», — сказал о новом документе Трамп.

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