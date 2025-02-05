В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о попытке переворота

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего главу МИД Хамрохона Зарифи и ряд других политиков, обвиняемых в попытке государственного переворота, к заключению на срок от 18 до 27 лет. Об этом сообщил новостной портал «Азия-Плюс».

По его данным, Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего главу МИД Таджикистана к 27 годам лишения свободы, бывшего депутата парламента и председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоду — к 27 годам, бывшего заместителя председателя Демпартии республики, журналиста Ахмадшоха Комилзоду — к 18 годам, заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юриста Шокирджона Хакимова — к 18 годам.