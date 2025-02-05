14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский по факту является нелегитимным президентом Украины, несмотря на это Россия готова вести с ним переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом [РФ Владимиром] Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это российская сторона остается открытой для переговоров», — сказал представитель Кремля.