РФ готова вести переговоры с Зеленским несмотря на его нелегитимность — Песков
14:12 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский по факту является нелегитимным президентом Украины, несмотря на это Россия готова вести с ним переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом [РФ Владимиром] Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это российская сторона остается открытой для переговоров», — сказал представитель Кремля.
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