ВМС Японии, США и Франции проведут совместные учения с участием авианосцев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС Японии, США и Франции проведут первые совместные учения с участием авианосцев. Об этом объявило командование морских Сил самообороны Японии.

Отмечается, что учения пройдут с 10 по 18 февраля к востоку от Филиппин. В общей сложности в них примут участие 11 судов и патрульных самолетов, включая американский авианосец «Карл Винсон» и французский авианосец «Шарль де Голль».

В рамках учений будет отрабатываться совместное противодействие подводным лодкам и авиации.