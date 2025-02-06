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НОВОСТИ

Первые Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину — глава МО Франции

15:12 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены на Украину.

«6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000, — написал Лекорню на своей странице в социальной сети X. — Первые самолеты сегодня доставлены на Украину».

По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

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