Первые Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину — глава МО Франции
15:12 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены на Украину.
«6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000, — написал Лекорню на своей странице в социальной сети X. — Первые самолеты сегодня доставлены на Украину».
По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.
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