За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 205 военнослужащих

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в Курской области до 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены 3 танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей», — сказали в ведомстве.