Глава МЭА Бирол обеспокоился долей РФ в мире по обогащению урана

21:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о необходимости создания объектов по обогащению урана по всему миру, чтобы в будущем иметь возможность отказаться от услуг России, на которую сейчас приходится более 40% мощностей.

«Атомная энергетика очень хороша для обеспечения энергетической безопасности, <…> однако, когда я смотрю на глобальные мощности по обогащению, я вижу серьезную концентрацию: фактически более 40% мирового потенциала по обогащению урана находится в одной стране — в России. Поэтому необходимо диверсифицировать мощности по обогащению урана», — сказал он во время выступления в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией).

Бирол заявил, что воспринимает как угрозу отсутствие диверсификации в любой отрасли энергетики, не только атомной.