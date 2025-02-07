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НОВОСТИ

Новые власти Сирии заявили о готовности сохранить на территории страны военные базы РФ

10:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирия сохранит на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если это будет ей выгодно. Об этом заявил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра.

«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», — ответил он на соответствующий вопрос газеты The Washington Post.

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