Великобритания требует от Apple разрешить ей шпионить за пользователями — WP
13:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании потребовали от компании Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, «британское правительство выпустило секретное распоряжение в прошлом месяце, требующее возможности просмотра полностью зашифрованного материала, а не просто помощи во взломе конкретной учетной записи». Согласно информации источников газеты, Apple, вероятно, прекратит предлагать зашифрованное хранилище в Великобритании вместо того, чтобы нарушить обещания безопасности, данные пользователям.
Представители Apple и МВД Великобритании отказались от комментариев, указывает газета.
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