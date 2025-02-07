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НОВОСТИ

Великобритания требует от Apple разрешить ей шпионить за пользователями — WP

13:20 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании потребовали от компании Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, «британское правительство выпустило секретное распоряжение в прошлом месяце, требующее возможности просмотра полностью зашифрованного материала, а не просто помощи во взломе конкретной учетной записи». Согласно информации источников газеты, Apple, вероятно, прекратит предлагать зашифрованное хранилище в Великобритании вместо того, чтобы нарушить обещания безопасности, данные пользователям.

Представители Apple и МВД Великобритании отказались от комментариев, указывает газета.

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