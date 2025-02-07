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НОВОСТИ

ВСУ ударили по высоковольтной подстанции в Мелитополе — Рогов

13:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по высоковольтной подстанции Мелитополя, который является временным административным центром Запорожской области. В регионе могут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Сегодня утром со стороны нацистов совершена массовая атака на высоковольтную подстанцию в городе Мелитополь Запорожской области. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования. Оперативный персонал не пострадал. В результате данного инцидента в регионе могут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

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