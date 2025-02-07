14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе отражения контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланок потеряли более 200 человек. Как сообщили в Минобороны России, общие потери ВСУ за сутки — более 370 военных.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс „Тунгуска“, три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — сказали там.

В министерстве уточнили, что в ходе отражения контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок «противник потерял более 200 человек». Также уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик.