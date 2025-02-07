Номинальный размер ВВП РФ достиг в 2024 г. исторического максимума — Мишустин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Номинальный размер ВВП в России в 2024 году достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», — сказал премьер.