Трамп хочет провести встречу с Зеленским на следующей неделе

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести на следующей неделе встречу с Владимиром Зеленским, она может состояться в Вашингтоне.



«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом [России] Владимиром Путиным», — сказал американский лидер журналистам перед началом переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме. «Он (Зеленский — прим. ТАСС) может встретиться [со мной] на следующей неделе. Что бы он ни предпочел, я здесь», — подчеркнул Трамп, не пояснив, когда, по его мнению, может состояться разговор с Путиным.



