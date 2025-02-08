Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки — ЦТАК
09:30 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ядерное оружие, стоящее на вооружении армии КНДР, предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«Ядерные вооруженные силы нашего государства [предназначены] для срыва любых агрессивных [действий] враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе», — говорится в материале. В нем также подчеркивается, что Пхеньяну «не нужно чье-то признание» относительно его ядерного оружия, которое «не является предметом сделки», предполагающей отказ от него в обмен «на гроши».
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