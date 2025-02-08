Сектор Газа можно восстановить за 5-7 лет — представитель ХАМАС
17:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри считает, что восстановить сектор Газа получится за 5-7 лет, если будет оказана поддержка и будет открыт доступ в анклав. Об этом он сказал в интервью турецкой газете Hürriyet.
Он отметил, что «оборудование и техника, необходимые для расчистки завалов и извлечения тел погибших и раненых из-под завалов, а также медицинское оборудование так и не поступили в Газу». «Израиль пытается таким образом оказывать давление на население Газы. Мы считаем, что если будет оказана необходимая поддержка, будут открыты погранпереходы и обеспечена доставка всего необходимого, то восстановительные работы в секторе можно будет завершить за 5-7 лет», — сказал он.
Говоря о вероятности отправки в Газу американских военных, Абу Зухри указал, что соответствующие заявления президента США Дональда Трампа являются «абсурдными и оскорбительными для палестинцев».
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