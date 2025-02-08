Трое освобожденных в Газе израильтян переданы Красному Кресту в секторе Газа — ЦАХАЛ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое израильтян, освобожденных в секторе Газа, переданы Красному Кресту и направляются к израильским военным. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В соответствии с информацией, предоставленной Красным Крестом, трое заложников переданы его представителям и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», — говорится в заявлении.