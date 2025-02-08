Трое освобожденных в Газе израильтян переданы Красному Кресту в секторе Газа — ЦАХАЛ
15:00 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое израильтян, освобожденных в секторе Газа, переданы Красному Кресту и направляются к израильским военным. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В соответствии с информацией, предоставленной Красным Крестом, трое заложников переданы его представителям и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 16:00 08.02.2025
- Государства Центральной Африки потребовали от Руанды вывести войска из ДР Конго
- 14:00 08.02.2025
- Медпомощь бездомным должна оказываться по месту пребывания — поручение Путина
- 13:00 08.02.2025
- Путин поручил принять меры по борьбе со звонками мошенников с Украины
- 12:30 08.02.2025
- В израильских тюрьмах началась процедура освобождения палестинских заключенных — Ynet
- 12:00 08.02.2025
- Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС
- 11:30 08.02.2025
- Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов — NBC
- 11:00 08.02.2025
- Заемщики должны будут предоставлять ИНН при обращении за кредитом - Володин
- 10:30 08.02.2025
- Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50% — данные GIE
- 10:00 08.02.2025
- Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце стал на 65% больше, чем при Меркель
- 09:30 08.02.2025
- Ядерное оружие КНДР не является предметом сделки — ЦТАК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать