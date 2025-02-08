Самолеты Израиля атаковали объекты «Хезболлах» на востоке Ливане, есть жертвы
19:30 08.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители израильских ВВС нанесли удары по предполагаемым объектам шиитской милиции «Хезболлах» на востоке Ливана, в результате есть погибшие и раненые среди бойцов и мирных граждан. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.
По его сведениям, самолеты выпустили ракеты по базам шиитских отрядов в горном районе Джанта вблизи границы с Сирией. Сильные взрывы были слышны также в Брителе и Эш-Шааре.
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