Самолеты Израиля атаковали объекты «Хезболлах» на востоке Ливане, есть жертвы

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители израильских ВВС нанесли удары по предполагаемым объектам шиитской милиции «Хезболлах» на востоке Ливана, в результате есть погибшие и раненые среди бойцов и мирных граждан. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его сведениям, самолеты выпустили ракеты по базам шиитских отрядов в горном районе Джанта вблизи границы с Сирией. Сильные взрывы были слышны также в Брителе и Эш-Шааре.