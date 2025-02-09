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Ведомство Маска DOGE обнаружило выплаты на 100 млрд долл в год Минфином США неустановленным лицам

09:20 09.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил, что министерство финансов страны ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам.

«Вчера мне сказали, что на данный момент более $100 млрд пособий выплачивается лицам без личного номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность. Если это правда, то это крайне подозрительно», — написал Маск в субботу на своей странице в социальной сети X.

«Когда я спросил, знает ли кто-нибудь в Минфине хотя бы приблизительно, какой процент этих платежей является безоговорочным и очевидным мошенничеством, единогласный ответ сводился к тому, что речь идет примерно о половине, то есть $50 млрд в год или $1 млрд еженедельно. Это безумие в крайней степени, с которым нужно немедленно разобраться», — подчеркнул Маск.

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