10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной» с недостаточными оборонными расходами.

«Они тратят очень мало на оборону. Они совершенно не защищены, потому что предполагают, что мы защитим их. Но дело в том, что мы субсидируем их примерно на $200 млрд в год. Если мы перестанем делать это, если за счет введения пошлин не будем позволять им производить машины, они окажутся нежизненноспособной страной», — сказал он в воскресенье журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

«Я люблю народ Канады, у нас отличные отношения, и самое замечательное, что они могут сделать, — это стать 51-м штатом. <…> Представьте, какой красивой могла бы быть эта страна без искусственно проведенной линии [границы], которую кто-то начертил много лет назад», — добавил американский лидер.

Ранее в воскресенье помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер не планирует вторжение в Канаду.