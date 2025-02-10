Защита прав россиян за рубежом требует особого внимания — Путин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД с профессиональным праздником.

«Конечно, особого внимания по-прежнему требует защита прав наших соотечественников за рубежом», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.