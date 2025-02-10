0
0
0
НОВОСТИ

В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение населения

14:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетики Приднестровья полностью восстановили газоснабжение бытовых потребителей после месячного перерыва, вызванного прекращением транзита российского газа по территории Украины. Об сообщает пресс-служба президента непризнанной республики по итогам заседания оперативного штаба.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — говорится в сообщении. На прошлой неделе энергетики проинформировали о восстановлении электроснабжения и работы централизованного отопления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 10.02.2025
Готовятся визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин, заявил Песков
0
93
13:20 10.02.2025
Украинские полезные ископаемые уже распроданы Западу — Азаров о «сделке» Трампа
0
118
13:05 10.02.2025
Экс-премьер Польши вызван на допрос в качестве подозреваемого
0
120
13:00 10.02.2025
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего рекорда — Bloomberg
0
123
12:32 10.02.2025
Иран не заинтересован в новом соглашении с США — первый вице-президент
0
195
12:20 10.02.2025
Глава австрийского концерна OMV выступил за транзит газа из Азербайджана через Украину
0
232
12:05 10.02.2025
Молдавия не договаривалась с РФ о поставках газа в Приднестровье — премьер
0
250
12:00 10.02.2025
В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
0
248
11:32 10.02.2025
Тирасполь отказался от предложения ЕС профинансировать закупки газа — премьер Молдавии
0
262
11:20 10.02.2025
Пожар в детсаду произошел из-за падения обломков БПЛА в Курской области
0
244

Возврат к списку