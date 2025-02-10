В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение населения
14:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергетики Приднестровья полностью восстановили газоснабжение бытовых потребителей после месячного перерыва, вызванного прекращением транзита российского газа по территории Украины. Об сообщает пресс-служба президента непризнанной республики по итогам заседания оперативного штаба.
«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — говорится в сообщении. На прошлой неделе энергетики проинформировали о восстановлении электроснабжения и работы централизованного отопления.
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