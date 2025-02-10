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НОВОСТИ

Дальнейшие поставки газа в Приднестровье будут обеспечены за счет кредита РФ

16:12 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что дальнейшие поставки газа в непризнанную республику будут обеспечены венгерской компанией за счет российского кредита.

«Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии „Молдовагаза“. Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке», — написал он в своем телеграм-канале.

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