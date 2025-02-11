ВСУ тщетно пытались контратаковать на красноармейском направлении в ДНР — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы продвигаются почти по всей линии фронта, попытки контратак противника на красноармейском направлении в ДНР не имели успеха, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации. <…> На красноармейском направлении мы видели попытки противника контратаковать, но ни к чему для противника хорошему это не привело. Мы видим, что полностью сейчас контроль ситуации за Вооруженными силами РФ», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на великоновоселковском направлении российские силы продолжают расширять зону контроля, на кураховском — занимать позиции противника, планомерное продвижение армии России есть и на краснолиманском направлении. Также Пушилин отметил определенные успехи в Часовом Яре, которые вкупе с освобождением Дзержинска открыли перспективы освобождения Константиновки.