ВСУ тщетно пытались контратаковать на красноармейском направлении в ДНР — Пушилин
11:05 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы продвигаются почти по всей линии фронта, попытки контратак противника на красноармейском направлении в ДНР не имели успеха, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Практически по всей линии фронта мы видим планомерное продвижение Вооруженных сил Российской Федерации. <…> На красноармейском направлении мы видели попытки противника контратаковать, но ни к чему для противника хорошему это не привело. Мы видим, что полностью сейчас контроль ситуации за Вооруженными силами РФ», — сказал Пушилин.
Он добавил, что на великоновоселковском направлении российские силы продолжают расширять зону контроля, на кураховском — занимать позиции противника, планомерное продвижение армии России есть и на краснолиманском направлении. Также Пушилин отметил определенные успехи в Часовом Яре, которые вкупе с освобождением Дзержинска открыли перспективы освобождения Константиновки.
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