В Баку со здания Русского дома начали демонтировать надписи
13:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонтаж надписей на здании, где располагается Российский информационно-культурный центр (Русский дом), начался в Баку.
«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — сказал ТАСС представитель Русского дома.
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