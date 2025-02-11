В Баку со здания Русского дома начали демонтировать надписи

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонтаж надписей на здании, где располагается Российский информационно-культурный центр (Русский дом), начался в Баку.

«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — сказал ТАСС представитель Русского дома.