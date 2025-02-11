ВСУ потеряли более 300 военных и два танка за сутки на курском направлении
16:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военных, уничтожены два танка и 11 боевых бронемашин за сутки на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 миномета, а также 6 пунктов управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в Минобороны.
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