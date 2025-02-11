ВСУ потеряли более 300 военных и два танка за сутки на курском направлении

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военных, уничтожены два танка и 11 боевых бронемашин за сутки на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 миномета, а также 6 пунктов управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в Минобороны.