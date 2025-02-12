Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленобласти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и 11 пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

«В Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. <…> По данным на 08:00 [мск] имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы», — говорится в сообщении.