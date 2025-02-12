Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленобласти
11:05 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб и 11 пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
«В Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. <…> По данным на 08:00 [мск] имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:32 12.02.2025
- Медведев назвал сегодняшние удары РФ по Киеву частью концепции «мира через силу»
- 11:20 12.02.2025
- В пилот по новой системе оплаты труда педагогов вошли Владимир, Сахалин и Удмуртия
- 11:00 12.02.2025
- Винер покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике
- 10:32 12.02.2025
- В Японии выросло число банкротств частных компаний - исследование
- 10:20 12.02.2025
- Санкции против РФ привели к использованию в ЕС порошка из личинок в еде — Володин
- 10:05 12.02.2025
- ВСУ используют воспитанников детдомов в качестве операторов БПЛА — силовые структуры
- 10:00 12.02.2025
- Некоторые рыбаки на дрейфующей льдине на Сахалине отказываются эвакуироваться без улова
- 09:32 12.02.2025
- Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу на прошлой неделе обновили рекорд
- 09:20 12.02.2025
- Под Красноармейском уничтожена большая группа колумбийских наемников
- 09:05 12.02.2025
- США высоко ценят освобождение Фогела властями РФ — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать