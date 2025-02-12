Низкий уровень безработицы — долгосрочный тренд в сегодняшних условиях — Новак

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Низкий уровень безработицы в России стал долгосрочным трендом, надо максимально стимулировать повышение производительности тура. Об этом заявил в Совете Федерации вице-премьер Александр Новак.

«Реальные денежные доходы населения за минусом инфляции по итогам года увеличились на 8,4% на фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума 2,3% к концу года. Очевидно, что такой низкий уровень безработицы — долгосрочный тренд в сегодняшних условиях. Дефицит кадров наблюдается в отдельных секторах экономики, и, безусловно, мы должны это учитывать в своей работе сегодня и максимально стимулировать, в том числе, рост производительности труда», — сказал Новак.