Россия никогда не будет обсуждать обмен своих территорий — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления Владимира Зеленского.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал представитель Кремля.