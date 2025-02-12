Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 390 военных и два танка
15:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 390 военных, два танка и 10 боевых бронемашин на курском направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк Leopard производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс „Стрела-10“, станция РЭБ, мостоукладчик Biber немецкого производства, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили там.
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