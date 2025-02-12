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Британия лишила нелегальных мигрантов возможности претендовать на гражданство

16:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании ужесточило миграционные правила, лишив нелегальных мигрантов возможности претендовать на гражданство. Об этом говорится в новых правилах, распространенных правительством Соединенного Королевства.

Как отмечается в опубликованном документе, «лицу, подающему запрос на гражданство с 10 февраля 2025 года, которое ранее прибыло [в страну] без необходимого действующего разрешения на въезд или электронного разрешения на поездку, осуществив опасное путешествие, будет обычно отказано в гражданстве». Под опасным путешествием, уточняется в распоряжении, подразумевается пересечение пролива Ла-Манш на надувных лодках, прибытие в Великобританию в багажнике легкового автомобиля или в кузове грузовика. Речь идет о самых популярных способах, к которым нелегалы прибегают для того, чтобы достичь берегов Англии.

Ранее нелегальные мигранты имели право подать на гражданство после 10 лет проживания в королевстве.

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