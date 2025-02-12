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НОВОСТИ

РФ выступает за целостность и суверенитет Сирии, заявил Путин новому лидеру страны

17:12 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа обменялись мнениями о ситуации в стране. Содержание телефонного разговора передает пресс-служба Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии, — говорится в сообщении. — С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства».

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