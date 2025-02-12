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Путин и Трамп провели телефонный разговор длительность почти 1,5 часа - Песков

20:12 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. О телефонном разговоре руководителей двух государств сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, — рассказал Песков. — Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа».

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