Путин и Трамп провели телефонный разговор длительность почти 1,5 часа - Песков

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. О телефонном разговоре руководителей двух государств сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, — рассказал Песков. — Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа».