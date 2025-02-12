Тезис Трампа о наступлении времени совместной работы РФ и США был поддержан Путиным

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин согласен с американским лидером Дональдом Трампа в том, что Москва и Вашингтон должны работать вместе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы лидеров.

«Президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сказал представитель Кремля.