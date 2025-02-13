Трамп заявил, что Украина вряд ли получит обратно свои территории

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Украина вряд ли вернет обратно освобожденные Россией территории. Его слова во время церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора национальной разведки США приводит агентство Reuters.

По мнению республиканца, членство Украины в НАТО не является целесообразным. Кроме того, продолжил президент, Украина должна добиваться мира. При этом Трамп подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент находится на Украине, чтобы убедиться в том, что США получат отправленные Киеву средства обратно, отмечает агентство.