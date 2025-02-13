КНР рада видеть интенсификацию контактов между Россией и США — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай рад видеть усиление кооперации между Россией и Соединенными Штатами по актуальным международным вопросам. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся накануне.

«Россия и Соединенные Штаты являются влиятельными крупными странами. Китай рад видеть, что РФ и США укрепляют связи и интенсифицируют диалог по ряду международных вопросов», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.