КНР рада видеть интенсификацию контактов между Россией и США — МИД КНР
12:00 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай рад видеть усиление кооперации между Россией и Соединенными Штатами по актуальным международным вопросам. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся накануне.
«Россия и Соединенные Штаты являются влиятельными крупными странами. Китай рад видеть, что РФ и США укрепляют связи и интенсифицируют диалог по ряду международных вопросов», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.
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