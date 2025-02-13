Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
13:05 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
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