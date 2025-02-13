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Google обучит 1 млн поляков работе с ИИ — Туск

15:00 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Google обучит работе с искусственным интеллектом (ИИ) 1 млн поляков. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с генеральным директором Google Сундаром Пичаи.

«Google приступит к реализации образовательного проекта и обучит 1 млн поляков использованию современных технологий, в том числе искусственного интеллекта», — сказал польский премьер на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. На эти цели американская корпорация выделит $5 млрд в течение 5 лет.

Кроме того, польский Фонд развития и Google подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области внедрения ИИ, заявил Пичаи. По его словам, широкое использование этой технологии позволит польской экономике вырасти на 8%.

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